Linha Verde terá fiscalização a partir de 25 de novembro, em Vitória

A Linha Verde, que funciona na orla de Camburi Crédito: Gazeta Online

A Linha Verde começou operar a cerca de um ano e meio na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Neste período, houve diversos momentos de abordagens educativas aos motoristas sobre o uso: ônibus do transporte coletivo, vans, ambulâncias, táxis e carros com a chamada "carona solidária" - três ou mais ocupantes no veículo. Em entrevista ao quadro "Ponto de Vista" da Rádio CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, informa que a partir do dia 25 de novembro, terá início a fiscalização do uso do trecho pela Guarda municipal de Vitória.

"As câmeras que foram instaladas no local serão usadas, agora, em quatro novos pontos do Cerco Inteligente: na avenida Leitão da Silva, em Maruípe, na Avenida Marechal Campos e na Rodovia Serafim Derenzi. A fiscalização da Linha Verde será feita pela Guarda da capital", explica.

O secretário diz que veículos de aplicativo podem usar a faixa, desde que tenham três ocupantes pelo menos: o motorista e dois passageiros. "Com duas pessoas, esse carro receberá notificação", informou. Motos e veículos de carga também não podem usar a faixa exclusiva. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Ponto de Vista - Fronzio Calheira - 30-10-19

A Linha Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados das 6 às 14 horas, no sentido Jardim Camburi da Avenida Dante Michelini, desde a ponte de Camburi.

Na avaliação do engenheiro André Cerqueira, especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran) ao "Ponto de Vista", a medida é positiva, mas não resolve, unicamente, o problema do trânsito.

“Eu vejo isso como positivo, principalmente, porque a gente precisa criar as ondas exclusivas para o transportes coletivos. as vias precisam privilegiar o transporte coletivo em entretimento do individual. também é importante a linha exclusiva para situações de emergências como ambulâncias. Mas não podemos achar que só isso resolverá o nosso problema: é preciso melhorar o transporte coletivo, fluxo de ônibus e melhoria na estrutura da cidade”, explica.

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