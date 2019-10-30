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PONTO DE VISTA

Linha Verde terá fiscalização a partir de 25 de novembro, em Vitória

Veículos que não se enquadram no uso da faixa exclusiva na Praia de Camburi serão notificados pela Guarda de Vitória

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 out 2019 às 20:27
A Linha Verde, que funciona na orla de Camburi Crédito: Gazeta Online
A Linha Verde começou operar a cerca de um ano e meio na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Neste período, houve diversos momentos de abordagens educativas aos motoristas sobre o uso: ônibus do transporte coletivo, vans, ambulâncias, táxis e carros com a chamada "carona solidária" - três ou mais ocupantes no veículo. Em entrevista ao quadro "Ponto de Vista" da Rádio CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, informa que a partir do dia 25 de novembro, terá início a fiscalização do uso do trecho pela Guarda municipal de Vitória. 
"As câmeras que foram instaladas no local serão usadas, agora, em quatro novos pontos do Cerco Inteligente: na avenida Leitão da Silva, em Maruípe, na Avenida Marechal Campos e na Rodovia Serafim Derenzi. A fiscalização da Linha Verde será feita pela Guarda da capital", explica. 
O secretário diz que veículos de aplicativo podem usar a faixa, desde que tenham três ocupantes pelo menos: o motorista e dois passageiros. "Com duas pessoas, esse carro receberá notificação", informou. Motos e veículos de carga também não podem usar a faixa exclusiva. Ouça a entrevista completa:
Ponto de Vista - Fronzio Calheira - 30-10-19
A Linha Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados das 6 às 14 horas, no sentido Jardim Camburi da Avenida Dante Michelini, desde a ponte de Camburi.
Na avaliação do engenheiro André Cerqueira, especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran) ao "Ponto de Vista", a medida é positiva, mas não resolve, unicamente, o problema do trânsito.
“Eu vejo isso como positivo, principalmente, porque a gente precisa criar as ondas exclusivas para o transportes coletivos. as vias precisam privilegiar o transporte coletivo em entretimento do individual. também é importante a linha exclusiva para situações de emergências como ambulâncias. Mas não podemos achar que só isso resolverá o nosso problema: é preciso melhorar o transporte coletivo, fluxo de ônibus e melhoria na estrutura da cidade”, explica.
Ouça:
Ponto de Vista - Andre Cerqueira - 30-10-19

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