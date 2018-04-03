Linha Verde será ampliada até a rodoviária de Vitória

Prefeitura de Vitória pretende estender o funcionando da Linha Verde da Praia de Camburi até a Rodoviária de Vitória. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffman, o projeto original contempla uma longa faixa litorânea, além de outras importantes avenidas, como Reta da Penha e Fernando Ferrari.

Hoffman explica ainda que esta ampliação ainda não tem data para acontecer, já que o objetivo agora é retomar com o funcionamento do trecho da orla de Camburi, programado para a próxima terça-feira (10).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz -Thiago Hoffman - 03-04-18