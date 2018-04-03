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TRÂNSITO

Linha Verde será ampliada até a rodoviária de Vitória

Funcionamento em Camburi será retomado na próxima terça-feira, dia 10

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 abr 2018 às 11:35
Prefeitura de Vitória pretende estender o funcionando da Linha Verde da Praia de Camburi até a Rodoviária de Vitória. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffman, o projeto original contempla uma longa faixa litorânea, além de outras importantes avenidas, como Reta da Penha e Fernando Ferrari. 
Hoffman explica ainda que esta ampliação ainda não tem data para acontecer, já que o objetivo agora é retomar com o funcionamento do trecho da orla de Camburi, programado para a próxima terça-feira (10). 
Entrevista - Fernanda Queiroz -Thiago Hoffman - 03-04-18
Em Camburi, a Linha Verde vai voltar a operar no próximo dia 10, mas com uma nova modalidade — a Carona Solidária. Com a mudança, além de ônibus, táxis e vans, veículos com mais de três pessoas poderão trafegar sem qualquer punição.

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