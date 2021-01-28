"Linha Verde não gerou ganho à mobilidade", diz prefeito de Vitória

Na tarde desta quarta-feira (27), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou o decreto que põe fim à Linha Verde, implantada em 2018 pelo então prefeito Luciano Rezende. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz no mês de dezembro, o prefeito já havia adiantado seus planos de extinguir a via. Com a decisão concretizada, Pazolini afirmou, nesta quinta-feira (28) à CBN Vitória, que a Linha Verde foi extinta porque não atendia ao interesse social e não gerou ganho à mobilidade da Capital. O prefeito apontou que foram feitos estudos que corroboram com o fim da via, mas disse que os números não estão disponíveis para consulta popular. O plano, agora, é implantar possíveis faixas exclusivas em avenidas de trânsito mais robusto, como a Reta da Penha e a Leitão da Silva. Ouça a entrevista completa: