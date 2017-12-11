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Linha verde chegará à Dante Michelini e Fernando Ferrari

A faixa exclusiva para ônibus ocupará, pela primeira vez, toda a extensão da via

Publicado em 11 de Dezembro de 2017 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2017 às 11:51
Linha verde em Vitória chegará as avenidas Dante Michelini e Fernando Ferrari. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Thiago Hoffmann, nas próximas semanas a administração municipal decidirá qual das vias receberá a faixa exclusiva para ônibus e táxis em toda a sua extensão. Hoffmann também fala sobre a interdição da avenida Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, em Vitória, cujas mudanças no trânsito já começaram nesta segunda-feira (11).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 11-12-17

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