Linha verde chegará à Dante Michelini e Fernando Ferrari

Linha verde em Vitória chegará as avenidas Dante Michelini e Fernando Ferrari. Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Thiago Hoffmann, nas próximas semanas a administração municipal decidirá qual das vias receberá a faixa exclusiva para ônibus e táxis em toda a sua extensão. Hoffmann também fala sobre a interdição da avenida Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, em Vitória, cujas mudanças no trânsito já começaram nesta segunda-feira (11).