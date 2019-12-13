Linha Verde: 79 autuações já realizadas pela Guarda de Vitória

Pelo menos 79 motoristas já foram autuados pela Guarda Municipal de Vitória por utilizarem de forma irregular a Linha Verde, na Avenida Dante Michelini. Que não segue à risca o que prevê a legislação já está sendo multado desde 28 de novembro. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (13), o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que as notificações ocorrem principalmente para motociclistas, que não podem fazer uso da Linha Verde, assim como motoristas que trafegavam com menos de três pessoas no veículo.

Na Linha Verde, podem passar ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, ônibus escolares, de excursão e turismo, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas, a chamada carona solidária. Vale lembrar que o motorista que andar pela Linha Verde sem atender a regulamentação estabelecida pela prefeitura de Vitória poderá ser multado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa no valor de R$ 130,16. A Linha Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas e tem sua extensão é de aproximadamente 3,8 quilômetros na orla de Camburi.