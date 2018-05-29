Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GREVE DOS CAMINHONEIROS

Linha de laticínios é interrompida no ES

A afirmação é de José Carnielli, presidente da Cooperativa Veneza!

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:42
O setor de laticínios no Espírito Santo já é impacto por conta da paralisação dos caminhoneiros. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o presidente da Cooperativa Veneza, José Carnielli, explicou que já começam a faltar embalagens o que levou a cooperativa a paralisar linhas de produção de bebidas, como iogurte e bebida láctea. Os efeitos, além na Veneza, também são sentidos na Selita e na Colamisul (Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul). Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Carnieli - 29-05-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados