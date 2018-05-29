Linha de laticínios é interrompida no ES

O setor de laticínios no Espírito Santo já é impacto por conta da paralisação dos caminhoneiros. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o presidente da Cooperativa Veneza, José Carnielli, explicou que já começam a faltar embalagens o que levou a cooperativa a paralisar linhas de produção de bebidas, como iogurte e bebida láctea. Os efeitos, além na Veneza, também são sentidos na Selita e na Colamisul (Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul). Confira!