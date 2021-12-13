Língua Pomerana passa a fazer parte da organização curricular da Rede Estadual

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado da última semana a Portaria nº 279-R, que define procedimentos e diretrizes para implementação das organizações curriculares na Rede Escolar Pública Estadual. Entre as novidades está a oferta da Língua Pomerana, nas escolas localizadas em comunidades pomeranas e/ou que atendam estudantes pomeranos. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo, fala sobre o assunto.