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Educação

Língua Pomerana passa a fazer parte da organização curricular da Rede Estadual

Ouça os detalhes na entrevista com subsecretária Estadual de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2021 às 10:49
EEEFM São Luís, em Santa Maria de Jetibá
EEEFM Sao Luis, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Assessoria de Comunicação/Sedu ES
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado da última semana a Portaria nº 279-R, que define procedimentos e diretrizes para implementação das organizações curriculares na Rede Escolar Pública Estadual. Entre as novidades está a oferta da Língua Pomerana, nas escolas localizadas em comunidades pomeranas e/ou que atendam estudantes pomeranos. Em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo, fala sobre o assunto.
A portaria informa que "as escolas localizadas em comunidades pomeranas e/ou que atendam estudantes pomeranos poderão ofertar na parte diversificada o componente curricular Língua Pomerana, desde que esteja previsto no projeto político-pedagógico. As escolas de ensino fundamental e/ou médio em tempo integral e ensino médio parcial poderão ofertar Língua Pomerana por meio das disciplinas eletivas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andrea Guzzo - 13-12-21.mp3

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