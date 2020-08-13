Limpeza de embalagens e cuidados com carnes: infectologista explica

Frangos da Granja Santa Maria, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Gildo Loyola

A China divulgou um comunicado, nesta quinta-feira (13), afirmando que uma amostra de asas de frango importadas do Brasil apresentou resultado positivo para contaminação pelo coronavírus. O produto é proveniente de um frigorífico de Santa Catarina. Apesar da notícia, a Embaixada da China no Brasil informou que, "por enquanto", não há novas restrições para a importação brasileira. Mas afinal, há transmissão do novo coronavírus através dos alimentos? Quais são os cuidados necessários? Quem esclarece é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Lauro Pinto - 13-08-20

"Isso de encontrar vírus em produtos industriais e processamento, como abate de frangos, tem sido descritos com risco por serem em ambientes fechados e, às vezes, é difícil você proteger o trabalhador envolvido nesse processo e acaba por ter risco de contaminar a linha de produção", afirmou Lauro, analisando o caso.

"É um problema que o Brasil, em especial, vai ter que enfrentar, em virtude do momento pelo qual ainda passamos. Isso tem sido descrito com risco em frigoríficos, por exemplo, porque são ambientes muitas vezes com pouca ventilação e acaba criando cadeias de transmissão que envolvem trabalhadores e acaba por poder contaminar as peças de produção", alertou o médico.

Segundo o infectologista, para a população em geral, as orientações de higienização devem permanecer firmes e fortes. Ele aponta que higienizar ou lavar as embalagens que chegam do supermercado é fundamental e cozinhar os alimentos em altas temperaturas, principalmente as carnes, também é importante já que o processo de cocção permite "matar" o vírus.

Em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) afirmou que não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas e que os produtos sob o Serviço de Inspeção Federal obedecem rígidos protocolos sanitários.

Leia a nota na íntegra:

"Na manhã de hoje, foi publicada nota no site do município de Shenzhen, província de Guangdong, com informações da autoridade sanitária local sobre uma suposta detecção de ácido nucleico do coronavírus na superfície de uma amostra de asa de frango congelada, oriunda de um lote importado do Brasil.

Segundo a nota, outras amostras do mesmo lote foram coletadas, analisadas e os resultados foram negativos.

O Escritório de Prevenção e Controle de Epidemiologia de Shenzhen informou que todas as pessoas que manusearam ou entraram em contato com o material testaram negativo para a COVID-19.

Ainda na noite de ontem, após notícia veiculada na imprensa chinesa, o MAPA consultou a Administração-Geral de Aduanas da China - GACC buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação.

Até o momento, o MAPA não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência.

O MAPA ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há comprovação científica de transmissão do vírus da COVID-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados.