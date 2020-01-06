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CHEQUE ESPECIAL

Limite de juros do cheque especial começa a valer hoje; entenda

A limitação foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de novembro

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:45

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:45
Uma mudança que impacta no seu bolso. O cheque especial terá juros limitados a partir desta segunda-feira (6). Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A limitação dos juros do cheque especial foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de novembro. Ao divulgar a medida, o Banco Central (BC) explicou que o teto de juros pretende tornar o cheque especial mais eficiente e menos regressivo (menos prejudicial para a população mais pobre). Para a autoridade monetária, as mudanças no cheque especial corrigirão falhas de mercado nessa modalidade de crédito. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira.
Entrevista - Patricia Vallim - Miguel José Ribeiro de Oliveira - 06-01-20
 

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