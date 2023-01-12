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Limitação de área para ambulantes em praia de Vitória causa polêmica

Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Anna Claudia Dias Peyneau, fala sobre o assunto

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 12:44

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2023 às 12:44
Ambulante na Praia da Curva da Jurema
Ambulante na Praia da Curva da Jurema Crédito: Reprodução TV Gazeta
Uma medida estabelecida pela Prefeitura de Vitória delimita o espaço de atuação de vendedores ambulantes que trabalham na praia da Curva da Jurema, na Capital. Segundo a restrição, eles só podem trabalhar a 200 metros dos quiosques, que revitalizados, transformaram o local em um polo gastronômico. A medida começaria a valer na quarta-feira (11), segundo o município. No entanto, agora, os ambulantes serão procurados para tentarem resolver da melhor maneira possível o impasse, junto à administração municipal. De acordo com os ambulantes, a prefeitura passou dois avisos: um com as regras para vender produtos nas praias e outro proibindo a presença dos vendedores a menos de 200 metros da região dos quiosques. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Anna Claudia Dias Peyneau, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Patricia Vallim - Anna Claudia Dias Peyneau - 12-01-23.mp3

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