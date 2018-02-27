Ligações de telefone fixo para móvel ficam mais baratas

Esta semana, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou nova redução da tarifa paga entre operadoras. Com isso, as ligações de telefone fixo ficaram mais baratas. A redução varia de acordo com a operadora de cada região do país e será entre 10,58% e 12,75% nas ligações locais, e entre 3,98% e 7,41% nas interurbanas. A queda vale para as chamadas de usuários dos planos básicos de serviço das operadoras de telefonia fixa (Claro, Algar, Oi, Sercomtel e Vivo). O preço médio das chamadas locais irá passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Para as chamadas fixas de longa distancias, o primeiro digito igual, como do DDD 27 (Vitória) para o 28 (Região Sul do Espirito Santo), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39. Para os demais interurbanos, o custo cairá de R$ 0,62 para R$0,45. Saiba mais detalhes na entrevista com o Gerente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Espírito Santo, Maxwel de Souza Freitas.