Liga mantém desfiles do Carnaval de Vitória para fevereiro de 2021

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) anunciou que está mantendo a programação dos desfiles do Carnaval de Vitória em 2021. A confirmação do evento se dá em meio à maior pandemia já enfrentada, mas o presidente da Liga, Edvaldo Teixeira, afirma ter esperança que até o final do ano, a pandemia esteja solucionada e vai iniciar 2021 com uma nova perspectiva. A data prevista para o carnaval de Vitória acontecer será nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro do próximo ano.