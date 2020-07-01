Liga mantém desfiles do Carnaval de Vitória para fevereiro de 2021

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) anunciou que está mantendo a programação dos desfiles do Carnaval de Vitória em 2021. A confirmação do evento se dá em meio à maior pandemia já enfrentada, mas o presidente da Liga, Edvaldo Teixeira, afirma ter esperança que até o final do ano, a pandemia esteja solucionada e vai iniciar 2021 com uma nova perspectiva. A data prevista para o carnaval de Vitória acontecer será nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro do próximo ano.
Ele aponta que a organização e as agremiações não podem esperar a pandemia se resolver em sua totalidade para começar a pensar no carnaval. Caso a situação do novo coronavírus não mude, a liga e as escolas de samba vão começar a pensar em medidas de combate ao novo coronavírus no Sambão do Povo, como diminuição do público presente e demais medidas de distanciamento. "Carnaval não se faz do dia para a noite", afirmou Edvaldo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edvaldo Teixeira - 01-07-20