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Liga mantém desfiles do Carnaval de Vitória para fevereiro de 2021

Ouça entrevista com o presidente da Liga, Edvaldo Teixeira

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2020 às 11:50
A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) anunciou que está mantendo a programação dos desfiles do Carnaval de Vitória em 2021. A confirmação do evento se dá em meio à maior pandemia já enfrentada, mas o presidente da Liga, Edvaldo Teixeira, afirma ter esperança que até o final do ano, a pandemia esteja solucionada e vai iniciar 2021 com uma nova perspectiva. A data prevista para o carnaval de Vitória acontecer será nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro do próximo ano.  
Ele aponta que a organização e as agremiações não podem esperar a pandemia se resolver em sua totalidade para começar a pensar no carnaval. Caso a situação do novo coronavírus não mude, a liga e as escolas de samba vão começar a pensar em medidas de combate ao novo coronavírus no Sambão do Povo, como diminuição do público presente e demais medidas de distanciamento. "Carnaval não se faz do dia para a noite", afirmou Edvaldo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edvaldo Teixeira - 01-07-20

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