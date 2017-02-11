Liga das Escolas de Samba espera que a crise da segurança se resolva até 2ª feira

O presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Rogério Sarmento, espera que a crise da segurança se resolva até a próxima segunda-feira (13). Porém, ele afirma que, caso a situação permaneça a mesma, a Liga decide sobre adiamento ou não da festa capixaba que abre oficialmente o Carnaval do Brasil.