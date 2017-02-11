Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Liga das Escolas de Samba espera que a crise da segurança se resolva até 2ª feira
Caos no Espírito Santo

Liga das Escolas de Samba espera que a crise da segurança se resolva até 2ª feira

O presidente da entidade, Rogério Sarmento, afirma que caso a situação permaneça a mesma, a Liga decide sobre adiamento ou não da festa

Publicado em 11 de Fevereiro de 2017 às 05:46

Publicado em 

11 fev 2017 às 05:46
O presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Rogério Sarmento, espera que a crise da segurança se resolva até a próxima segunda-feira (13). Porém, ele afirma que, caso a situação permaneça a mesma, a Liga decide sobre adiamento ou não da festa capixaba que abre oficialmente o Carnaval do Brasil.
A princípio, os desfiles continuam marcados para a próxima sexta-feira (17), com o Grupo A, e sábado (18) com o Grupo Especial. Sobre os ensaios que foram cancelados, Sarmento garante que eles não comprometem o desfile final.
Entrevista - Patricia Vallim - Rogerio Sarmento - 10-02-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados