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GRANDE VITÓRIA

Lideranças do comércio falam sobre reabertura gradual do setor no ES

Nesta segunda-feira (11), dia ímpar, as primeiras lojas a serem reabertas foram as de produtos de consumo não-pessoal

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 14:48

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mai 2020 às 14:48
Algumas lojas abriram na Avenida Central em Laranjeiras mesmo após determinações do governos para conter o avanço do coronavírus. Crédito: Vitor jubini
Na manhã desta segunda-feira (11), teve início a reabertura gradual e alternada do comércio nos municípios capixabas classificados como de alto risco para a contaminação pelo coronavírus - Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e Santa Teresa. As primeiras lojas a serem reabertas foram as de produtos de consumo não-pessoal, que só poderão funcionar nos dias ímpares do calendário. Já as lojas de produtos de consumo pessoal somente poderão funcionar nos dias pares do calendário. Diante desse cenário, no CBN Cotidiano, conversamos com representantes do setor do comércio para saber como foram as impressões das primeiras horas desse retorno gradual do comércio.
O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), Aurélio Cardoso, afirmou que a situação não é a melhor dos mundos, mas é o que pode se ter no momento:
Entrevista - Fábio Botacin - Aurélio Cardoso - 11-05-20
Estanislau Ventorim, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória):
Entrevista - Fábio Botacin - Estanislau Ventorim - 11-05-20
São consideradas lojas de consumo não-pessoal: eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras. Já as lojas de produtos de consumo pessoal são as vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares.
As cidades consideradas de risco baixo e moderado estão com o comércio funcionando desde 22 de abril.

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