Lideranças do comércio falam sobre reabertura gradual do setor no ES

Algumas lojas abriram na Avenida Central em Laranjeiras mesmo após determinações do governos para conter o avanço do coronavírus. Crédito: Vitor jubini

Na manhã desta segunda-feira (11), teve início a reabertura gradual e alternada do comércio nos municípios capixabas classificados como de alto risco para a contaminação pelo coronavírus - Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e Santa Teresa. As primeiras lojas a serem reabertas foram as de produtos de consumo não-pessoal, que só poderão funcionar nos dias ímpares do calendário. Já as lojas de produtos de consumo pessoal somente poderão funcionar nos dias pares do calendário. Diante desse cenário, no CBN Cotidiano, conversamos com representantes do setor do comércio para saber como foram as impressões das primeiras horas desse retorno gradual do comércio.

O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), Aurélio Cardoso, afirmou que a situação não é a melhor dos mundos, mas é o que pode se ter no momento:

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Estanislau Ventorim, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória):

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São consideradas lojas de consumo não-pessoal: eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores, móveis, colchões, cama, mesa e banho, artigos de festas e decoração, artigos de informática, entre outras. Já as lojas de produtos de consumo pessoal são as vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares.