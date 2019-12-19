Licenciamento Anual de Veículos começa a vencer em março de 2020

O Detran-ES já divulgou o calendário de vencimento do Licenciamento Anual e fiscalização do exercício de 2020. Os proprietários de veículos registrados no Estado devem ficar atentos às datas de pagamento, que, assim como nos anos anteriores, são definidas de acordo com o número final da placa do veículo, seguindo o calendário de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em entrevista à rádio CBN Vitória, o gerente de Veículos do Detran, Cleber Bongestab, destacou que os documentos de arrecadação (DUAs) para o pagamento do IPVA e do Licenciamento Anual não serão enviados aos contribuintes pelos Correios. Devem ser impressos exclusivamente no site do Detran, pelo próprio condutor, na área de "Veículos", na opção "Emissão de boleto de Licenciamento". Caso o contribuinte queira receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) no endereço registrado no Detran, ao emitir o boleto, o usuário deve marcar o campo para incluir a taxa de postagem do documento. Para 2020 não haverá a inclusão do Seguro DPVAT na lista de taxas que são cobradas do condutor.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleber Bongestab - 19-12-19.mp3

- Os proprietários de automóveis, motocicletas, ciclomotores, caminhonetas, utilitários, motor-casa, entre outros tipos, que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA e também os veículos isentos do IPVA deverão pagar o licenciamento no mês de abril do próximo ano, quitando os dois tributos juntos. Aqueles que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento terão 5% de desconto no IPVA. Para os que preferirem parcelar o IPVA, o pagamento do licenciamento poderá ser feito junto com a quarta e última cota do imposto, no mês de julho de 2020.

- Já para os proprietários de caminhões, ônibus, micro-ônibus e caminhões trator, que optarem pelo pagamento da cota única do IPVA, com desconto de 5%, e os veículos isentos de IPVA, o vencimento do licenciamento terá início no mês de março e vai até julho, de acordo com o final da placa. Os proprietários dos veículos pesados também podem optar por dividir o IPVA em duas parcelas e quitar o licenciamento junto com a segunda cota do imposto.