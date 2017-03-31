Licenças ambientais e ocupação irregular afetam obras na BR 101, diz executivo da concessionária

Deputados federais do Espírito Santo integrantes da Comissão de Fiscalização da BR 101 vão encaminhar à ANTT e ao Tribunal de Contas da União um pedido para que o reajuste do pedágio seja de percentual inferior ao que a concessionária teria contratualmente direito. A revisão tarifária está prevista para maio deste ano. O andamento das obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo é uma grande demanda dos usuários da estrada. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor-superintendente da ECO101, Paulo Hanke, explica os pontos que foram apresentados durante a reunião da Comissão.

Segundo ele, a Concessionária está pleiteando a reorganização de investimentos na BR 101, tendo em vista novas obras como contornos de Fundão, Ibiraçu, Linhares, São Mateus e Rio Novo do Sul, que não estão previstos no contrato. Ele lembra que o índice de reajuste do pedágio é pré-definido pelo IPCA.

"Vamos apresentar um plano para ANTT para que seja feito o quanto antes melhorias como nos cruzamentos e construção de terceiras faixas, para fazer o transito fluir". Hanke também fala na entrevista que as obras esbarram na obtenção de licenças ambientais, ocupações irregulares da faixa de domínio da BR 101 e nas desapropriações para realizações da duplicação.