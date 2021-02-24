Licença-maternidade só vai começar a partir de alta da mãe ou do bebê

Uma decisão da Justiça Federal desta terça-feira (23) definiu que a licença-maternidade, e o respectivo salário-maternidade, só passem a contar a partir da data de alta hospitalar da mãe ou do bebê - neste caso, o que acontecer por último. A liminar é resultado de uma ação civil pública de autoria da Defensoria Pública da União no Espírito Santo. De acordo com o defensor regional de Direitos Humanos da DPU/ES, Antônio Ernesto de Fonseca e Oliveira, a decisão vai fazer diferença principalmente na vida das mães que precisam ficar hospitalizadas pós-parto ou aquelas com bebês prematuros. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Antonio Ernesto - 24-02-21