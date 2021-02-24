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DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL

Licença-maternidade só vai começar a partir de alta da mãe ou do bebê

O entrevistado é o defensor regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União no Espírito Santo, Antônio Ernesto de Fonseca e Oliveira

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:44

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:44
Uma decisão da Justiça Federal determinou novo início para a licença-maternidade Crédito: Pixabay
Uma decisão da Justiça Federal desta terça-feira (23) definiu que a licença-maternidade, e o respectivo salário-maternidade, só passem a contar a partir da data de alta hospitalar da mãe ou do bebê - neste caso, o que acontecer por último. A liminar é resultado de uma ação civil pública de autoria da Defensoria Pública da União no Espírito Santo. De acordo com o defensor regional de Direitos Humanos da DPU/ES, Antônio Ernesto de Fonseca e Oliveira, a decisão vai fazer diferença principalmente na vida das mães que precisam ficar hospitalizadas pós-parto ou aquelas com bebês prematuros. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Antonio Ernesto - 24-02-21

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