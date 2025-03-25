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Liberdade no Ar: campanha busca combater tráfico de pessoas

Ouça entrevista com o procurador do Trabalho no ES, José Pedro Reis

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2025 às 11:40
Mulheres são 96% das vítimas de tráfico internacional de pessoas, diz pesquisa
Mulheres vítimas de tráfico internacional de pessoas Crédito: Pixabay
Muitas vezes oculto sob falsas promessas de trabalho e melhores condições de vida, o tráfico de pessoas é uma realidade no Brasil. O grande fluxo em locais como aeroportos e terminais rodoviários pode ser utilizado para que sejam pregadas armadilhas de exploração sexual ou trabalho escravo. Diante disso, o projeto Liberdade no Ar busca conscientizar profissionais do setor de transportes par que saibam identificar sinais de exploração. Inspirado em um caso real de resgate nos Estados Unidos, o projeto tem ganhado parceiros no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador do Trabalho José Pedro Reis explica a origem da campanha e como é possível agir na luta contra o tráfico de pessoas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Pedro Reis - 25-03-25.mp3

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