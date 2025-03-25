Liberdade no Ar: campanha busca combater tráfico de pessoas

Muitas vezes oculto sob falsas promessas de trabalho e melhores condições de vida, o tráfico de pessoas é uma realidade no Brasil. O grande fluxo em locais como aeroportos e terminais rodoviários pode ser utilizado para que sejam pregadas armadilhas de exploração sexual ou trabalho escravo. Diante disso, o projeto Liberdade no Ar busca conscientizar profissionais do setor de transportes par que saibam identificar sinais de exploração. Inspirado em um caso real de resgate nos Estados Unidos, o projeto tem ganhado parceiros no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador do Trabalho José Pedro Reis explica a origem da campanha e como é possível agir na luta contra o tráfico de pessoas. Ouça a conversa completa!