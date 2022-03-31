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Pandemia

Liberados eventos sem limitação de público no Espírito Santo

Quem explica as novas medidas é o  secretário de Estado de Governo, Álvaro Duboc

Publicado em 31 de Março de 2022 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2022 às 11:05
Show, concerto, evento
Crédito: Pexels
Eventos sociais e esportivos realizados em todo o Espírito Santo não terão mais limitação de público a partir deste sábado (2). A autorização decorreu da melhoria nas condições da pandemia da Covid-19, com consolidação na queda de casos e óbitos pela doença. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta quarta-feira (30). Segundo o governo do Estado, o público total nesses eventos deverá respeitar o limite fixado nos respetivos alvarás de funcionamento. A decisão será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º) e vale para os municípios classificados em Risco Baixo e Risco Muito Baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid-19. Quem explica as mudanças em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (31) é o secretário de Estado de Governo, Álvaro Duboc.
Entrevista Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 31-03-22.mp3

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