Liberados eventos sem limitação de público no Espírito Santo

Eventos sociais e esportivos realizados em todo o Espírito Santo não terão mais limitação de público a partir deste sábado (2). A autorização decorreu da melhoria nas condições da pandemia da Covid-19, com consolidação na queda de casos e óbitos pela doença. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento nesta quarta-feira (30). Segundo o governo do Estado, o público total nesses eventos deverá respeitar o limite fixado nos respetivos alvarás de funcionamento. A decisão será publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º) e vale para os municípios classificados em Risco Baixo e Risco Muito Baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid-19. Quem explica as mudanças em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (31) é o secretário de Estado de Governo, Álvaro Duboc.