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modelo híbrido e remoto

Levantamento no ES: 91% das cidades retornarão às aulas em fevereiro

O entrevistado é o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:47
Sala de aula Crédito: Pixabay
Uma pesquisa realizada pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Ministério Público Estadual e governo do Estado, revelou que 91% dos municípios retornarão às aulas no mês de fevereiro. Ao todo, 76 dos 78 municípios do Estado responderam ao questionário de retorno às aulas. O levantamento mostrou que 45% dos municípios retornarão às aulas de forma híbrida (presencial e online). A pesquisa ainda revela que 27% terão apenas aulas remotas, 3% presencial e 25% ainda não definiram o modelo das aulas. Ouça todos os detalhes, em entrevistado concedida pelo presidente da Amunes, Gilson Daniel:
Entrevista - Fabio Botacin - Gilson Daniel - 21-01-21.mp3

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