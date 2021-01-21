Levantamento no ES: 91% das cidades retornarão às aulas em fevereiro

Uma pesquisa realizada pela Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Ministério Público Estadual e governo do Estado, revelou que 91% dos municípios retornarão às aulas no mês de fevereiro. Ao todo, 76 dos 78 municípios do Estado responderam ao questionário de retorno às aulas. O levantamento mostrou que 45% dos municípios retornarão às aulas de forma híbrida (presencial e online). A pesquisa ainda revela que 27% terão apenas aulas remotas, 3% presencial e 25% ainda não definiram o modelo das aulas. Ouça todos os detalhes, em entrevistado concedida pelo presidente da Amunes, Gilson Daniel: