Levantamento mostra 10 bairros da Serra que mais abrem novos negócios

Colina de Laranjeiras: destaque em levantamento Crédito: Ricardo Medeiros

Um mapeamento realizado pelo município da Serra mostra os bairros que mais abrem negócios e têm se tornando polos de empreendedores individuais. De janeiro a agosto deste ano, 7.303 pessoas se tornaram microempreendedores individuais (MEIs) na cidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, José Eduardo Azevedo, explica que os bairros em destaque no levantamento foram Parque Residencial Laranjeiras, Feu Rosa e Colina de Laranjeiras.

“A formalização gera oportunidades e ganhos para o negócio. Além disso, o empreendimento aumenta as chances de fechar parcerias e acessar linhas de crédito”, disse. "Interessados em se tornar MEI devem procurar o Ciampe (Espaço do Empreendedor), no Pró-Cidadão", pontuou. O local está situado na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, Serra. Ouça a entrevista completa:

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As áreas mais demandadas pelos MEIs são: fabricação de produtos diversos; manutenção e reparação de máquinas; serviço de montagem de móveis; fabricação de artigos de serralheria; fabricação móveis, fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes; confecção de peças de vestuário; e confecção de peças sob medida,

Os bairros com maior registro de microempreendedores individuais no levantamento:

1 - Parque Residencial Laranjeiras (337)

2 - Feu Rosa (300)

3 - Colina de Laranjeiras (281)

4 - Bairro das Laranjeiras (237)

5 - Barcelona (230)

6 - Jardim Limoeiro (229)

7 - Morada de Laranjeiras (191)

8 - Novo Horizonte (190)

9 - Vila Nova de Colares (183)