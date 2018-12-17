Levantamento aponta os campeões de impostos dos produtos natalinos

Falta pouco para o Natal e junto com as compras de fim de ano estão os impostos que incidem sobre os produtos natalinos. Você já foi às compras e sentiu o impacto no valor dos produtos? Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) encomendado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostra que a cesta de Natal tem tributos mínimos de 29%, de tender, frios e peru. A carga tributária embutida nos preços finais de itens típicos desta época do ano varia, assim, de 29% a 69%.
O mais tributado é o vinho importado, com 69,73%, porque há uma taxação maior devido à incidência do imposto de importação, além do impacto da alta do dólar. Outras bebidas estão no topo do ranking, como espumante (59,49%), cerveja (55,60%) e vinho nacional (54,73%).
As menores taxações, que variam de 36% a 29%, estão nos alimentos tradicionais da cesta natalina, como azeitonas (36,5%), castanhas, frutas cristalizadas e nozes (36,45%) e panetone (34,63%). Nesta edição do CBN Cotidiano, o Presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike, traz detalhes do levantamento e seus impactos para o bolso do consumidor. Confira!
Entrevista - John Gomes - João Olenike - 17-12-18.mp3