Levantamento aponta os campeões de impostos dos produtos natalinos

Falta pouco para o Natal e junto com as compras de fim de ano estão os impostos que incidem sobre os produtos natalinos. Você já foi às compras e sentiu o impacto no valor dos produtos? Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) encomendado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostra que a cesta de Natal tem tributos mínimos de 29%, de tender, frios e peru. A carga tributária embutida nos preços finais de itens típicos desta época do ano varia, assim, de 29% a 69%.