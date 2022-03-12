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Esvaziamento

Levantamento aponta 217 imóveis abandonados no Centro de Vitória

Número de imóveis abandonados na região central da capital cresceu 70% na pandemia da Covid-19

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 mar 2022 às 12:11
Rua Sete, no Centro de Vitória
Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
O número de prédios vazios ou parcialmente inutilizados no Centro de Vitória cresceu 70% durante os anos de pandemia. Levantamento feito no segundo semestre de 2021 apontou que há atualmente 217 prédios, lojas, casas ou terrenos sem uso no bairro. Os dados foram levantados e compilados por uma equipe de estudantes e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória. O resultado da pesquisa foi apresentado na quinta-feira (10) e servirá para que a municipalidade elabore e aplique soluções para a região.
O dado atual mostra que as áreas que mais sofreram com o abandono foram as regiões da avenida Jerônimo Monteiro e da Rua Sete, onde há uma tradição forte de comércio de rua. Também se destacou a Cidade Alta, conhecida pelos casarões históricos. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Arquitetura e Urbanismo da Faesa, Michela Pegoretti, uma das coordenadoras do projeto "Imóveis em Abandono", fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patrícia Valim - Michela Pegoretti - 12-03-22

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