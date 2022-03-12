Levantamento aponta 217 imóveis abandonados no Centro de Vitória

O número de prédios vazios ou parcialmente inutilizados no Centro de Vitória cresceu 70% durante os anos de pandemia. Levantamento feito no segundo semestre de 2021 apontou que há atualmente 217 prédios, lojas, casas ou terrenos sem uso no bairro. Os dados foram levantados e compilados por uma equipe de estudantes e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória. O resultado da pesquisa foi apresentado na quinta-feira (10) e servirá para que a municipalidade elabore e aplique soluções para a região.