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Capixabas pelo Mundo

'Levamos um choque de cultura', diz capixaba que foi morar na Espanha

Conheça a história de Claudiane Goulart, que morava em Vila Velha

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 18:25

Publicado em 

30 jun 2022 às 18:25
Claudiane Goulart junto a filha, Aquarium de Barcelona
Claudiane Goulart junto a filha, Aquarium de Barcelona Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, a entrevistada é a Claudiane Goulart, de 35 anos. Tendo passado sua vida em Vila Velha, no Espírito Santo, ela decidiu ir viver na Espanha junto a família. Em junho, completou quatro anos morando em Barcelona. "Nunca tive a vontade de viver fora, até porque sou muito agarrada a família, essas coisas. Eu tinha amigos que já viveram na Espanha e falaram do 'mar de rosas' que era aqui - e é, realmente. Fui trabalhando isso na minha mente, me organizando durante um ano. Quando finalizei a venda do meu carro, decidi ir", recorda. Ouça a conversa completa!
CAPIXABAS PELO MUNDO - 30-06-22

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