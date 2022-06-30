'Levamos um choque de cultura', diz capixaba que foi morar na Espanha

Nesta edição do Capixabas pelo Mundo, a entrevistada é a Claudiane Goulart, de 35 anos. Tendo passado sua vida em Vila Velha, no Espírito Santo, ela decidiu ir viver na Espanha junto a família. Em junho, completou quatro anos morando em Barcelona. "Nunca tive a vontade de viver fora, até porque sou muito agarrada a família, essas coisas. Eu tinha amigos que já viveram na Espanha e falaram do 'mar de rosas' que era aqui - e é, realmente. Fui trabalhando isso na minha mente, me organizando durante um ano. Quando finalizei a venda do meu carro, decidi ir", recorda. Ouça a conversa completa!