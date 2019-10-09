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Óleo: praias com ninho de tartaruga no ES monitoradas diariamente

Praias capixabas não tem registro do óleo que atingiu litoral nordestino, mas monitoramento está sendo realizado diariamente

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 20:21

Publicado em 

09 out 2019 às 20:21
Tamar: atenção às manchas de óleo em praias por conta dos ninhos de tartaruga no ES Crédito: Edson Chagas
Nesta semana, o Projeto Tamar suspendeu as solturas de filhotes de tartarugas marinhas nas praias do Litoral Norte da Bahia, por causa das manchas de óleo que chegaram ao litoral do estado. O assunto preocupa, principalmente pela ocorrência de locais de desova também em praias do Espírito Santo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Gabriella Tiradentes Pizetta, analista ambiental do Centro Tamar/ICMBio, a região Norte do Estado, em especial na foz do Rio Doce, é uma importante área de reprodução de tartarugas marinhas. Dessa maneira, deve-se olhar com atenção sobre os registros desse óleo.
Ela explica que ainda não se tem confirmação da fonte e quantidade de óleo derramado. Dessa maneira, ainda não é possível se dizer que ela vai chegar ao litoral capixaba. Mas que a equipe Fundação Pró-Tamar está em campo monitorando diariamente a área de desova.
"A gente está acompanhando. A Fundação Pró-Tamar monitora diariamente essas áreas de desova, caso apareça algum indício dessa contaminação a gente vai ficar sabendo e podemos acionar o Ibama, Iema e direcionar, no primeiro momento, a limpeza dessa área para não contaminar os ninhos de tartaruga na região. E estamos atentos ao aparecimento de alguma tartaruga oleada, ou alguma outra fauna", diz.
O monitoramento é feito todos os dias. "A equipe percorre a praia com quadriciclo diariamente para observar se alguma tartaruga fez a postura de ovos ou se há algo anormal registrado", informa. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Tiradentes - 09-10-19
Vale lembrar que o avanço das manchas de óleo tem sido acompanhado desde 2 de setembro pelo Ibama, mas a origem do produto ainda não foi identificada, segundo o órgão ambiental.O Ibama informou que a investigação da origem das manchas de óleo está sendo conduzida pela Marinha, enquanto a investigação criminal é objeto da Polícia Federal.

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