"Leite materno é remédio", diz represente sobre lactantes em grupo prioritário de vacinação

Foi anunciada na tarde desta segunda-feira (12) a inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 no Espírito Santo. Estão inseridas todas as mulheres que amamentam, independentemente da idade do filho, com e sem comorbidades. A prioridade às lactantes na imunização foi um pleito nacional e, no Estado, contou com a mobilização do Movimento das Lactantes pela Vacina no ES.

Um abaixo-assinado feito pelo grupo capixaba chegou a reunir mais de 3 mil assinaturas em três dias. Agora que o pleito foi atendido, em entrevista ao CBN Cotidiano, a representante do Movimento das Lactantes pela Vacina no ES, Clarissa Roldi, explica como foi feita a mobilização para a inclusão do grupo na prioridade, por que elas estavam pleiteando a vacinação das lactantes, e a partir de agora, o que que muda. Ouça: