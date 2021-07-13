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Após mobilização

"Leite materno é remédio", diz represente sobre lactantes em grupo prioritário de vacinação

A entrevistada é a representante do Movimento das Lactantes pela Vacina no ES, Clarissa Roldi

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:57
Lactantes foram incluídas no grupo prioritário de vacinação
Lactantes foram incluídas no grupo prioritário de vacinação Crédito: Pixabay
Foi anunciada na tarde desta segunda-feira (12) a inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 no Espírito Santo. Estão inseridas todas as mulheres que amamentam, independentemente da idade do filho, com e sem comorbidades. A prioridade às lactantes na imunização foi um pleito nacional e, no Estado, contou com a mobilização do Movimento das Lactantes pela Vacina no ES.
Um abaixo-assinado feito pelo grupo capixaba chegou a reunir mais de 3 mil assinaturas em três dias. Agora que o pleito foi atendido, em entrevista ao CBN Cotidiano, a representante do Movimento das Lactantes pela Vacina no ES, Clarissa Roldi, explica como foi feita a mobilização para a inclusão do grupo na prioridade, por que elas estavam pleiteando a vacinação das lactantes, e a partir de agora, o que que muda. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Clarissa Roldi - 13/07/2021

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