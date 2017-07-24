Leitão da Silva terá mais 12 meses de obras e interdições

A população acreditando ou não, o fim da obra da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, está previsto para julho do ano que vem, quatro anos e meio após o começo das obras, inicialmente previstas para terminar em julho de 2015. Até lá, a via terá mais interdições por causa da obra. A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) estipula concluir em agosto a primeira etapa, que abrange os cerca de 1.900 metros que vão da altura da Avenida Rio Branco até a Rua Maria Rosa, próximo à Avenida Maruípe.