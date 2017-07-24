Leitão da Silva terá mais 12 meses de obras e interdições

A população acreditando ou não, o fim da obra da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, está previsto para julho do ano que vem, quatro anos e meio após o começo das obras, inicialmente previstas para terminar em julho de 2015. Até lá, a via terá mais interdições por causa da obra. A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) estipula concluir em agosto a primeira etapa, que abrange os cerca de 1.900 metros que vão da altura da Avenida Rio Branco até a Rua Maria Rosa, próximo à Avenida Maruípe.
Para a previsão se concretizar, a chuva precisa dar uma trégua. Segundo o secretário de Estado Paulo Ruy Carnelli, o tempo atrapalhou a conclusão dessas intervenções. Concluída essa etapa, as obras iniciam imediatamente na segunda parte, e última, após a assinatura da ordem de serviço, que deve acontecer em breve. A nova etapa custará R$ 43 milhões e vai da Avenida Rio Branco até a Beira Mar. Ruas e trechos terão que ser bloqueados ou desviados, o que pode dificultar mais o trânsito.
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Ruy Carnelli - 24-07-17