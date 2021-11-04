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Leilão da BR 262 no ES é adiado; saiba os motivos e o que muda

Quem explica é o superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT, Renan Brandão

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2021 às 12:11
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Infraestrutura comunicou mudança na data do leilão rodoviário das BRs-381 e 262 em Minas Gerais e Espírito Santo. O leilão de concessão da BR 262, que estava inicialmente previsto para acontecer em 25 de novembro, foi adiado. O motivo, segundo o Ministério, é a quantidade de interessados no negócio, o que exigiu um prazo maior. O próximo leilão de rodovias federais, que será o das BR-381/262, então, está sendo estudado por novos entrantes, de acordo com o ministro de infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O leilão, que inicialmente seria realizado neste mês, foi adiado para 20 de dezembro a pedido de investidores, disse ele. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Renan Brandão, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renan Brandão - 04-11-21.mp3

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