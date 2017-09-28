Leilão da ANP atrai gigantes petrolíferas ao ES

No conjunto da obra, o Espírito Santo obteve o melhor resultado no leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizado nesta quarta-feira (28). Segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério das Minas e Energia, Márcio Félix, chegam ao Estado gigantes do petróleo como a ExxonMobil, maior petroleira do mundo, além da oportunidade de três empresas capixabas começarem a explorar petróleo nas suas origens.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Félix - 28-09-17