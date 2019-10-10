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NOVO LEILÃO DA ANP

Leilão abre espaço para empresas do ES; Norte pode abrir 26 mil vagas

Estimativa é para geração até 2030. Durval Vieira de Freitas afirma que a retomada da cadeia de petróleo no Espírito Santo "já está contratada, sim"

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 20:57

Publicado em 

10 out 2019 às 20:57
Produção de petróleo em terra: geração de empregos até 2030 Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) levou a leilão nesta quinta-feira (10), 36 blocos exploratórios de petróleo e gás. Foram arrecadados R$ 8,915 bilhões em bônus de assinatura, um novo recorde nas recentes rodadas de concessões. O investimento mínimo previsto para os blocos é de R$ 1,579 bilhão. O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, disse que a retomada da indústria de óleo e gás “já está contratada” para a próxima década, em função de todos os leilões de áreas exploratórias realizados nos últimos dois anos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Durval Vieira De Freitas, coordenador do Fórum de Petróleo e Gás da Findes, reafirma a frase do diretor da ANP e coloca o Espírito Santo como área de interesse da cadeia, mesmo que neste leilão não houvesse áreas em território capixaba. 
 
"A retomada está contratada, sim. Isso vai dinamizar a cadeia, inclusive no Espírito Santo, onde os fornecedores para essas empresas vão ganhar novas oportunidades, o que gera, inclusive, mão de obra para o Estado", afirmou. 
Durval afirma que o Espírito Santo tem sua cadeia em novo momento, tanto ao Norte, com os campos terrestres, quanto ao Sul. "Há um esforço para fazer com que a produção das plataformas chamadas FPSO possa ter um processamento inicial em terra (no sul do Estado) e não somente passar de uma embarcação pra outra como acontece. Hoje esse óleo vai para China, Índia e Estados Unidos direto do mar", explica. 
O coordenador analisa que, ao observar a retomada da produção de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo, junto com a meta de trazer uma refinaria para processar esse tipo de óleo, a região pode atingir a marca de 26 mil empregos gerados até o ano de 2030. "Hoje a cadeia de petróleo no Estado representa 24% do PIB capixaba", diz ao se referir sobre a projeção para o crescimento do setor. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Durval Vieira - 10-10-19
Sobre o leilão da ANP, Durval explica que chama atenção o peso de novos "players" para a bacia de Campos, como os investimentos da Shell e também da Petronas, que marca sua entrada na área do país.

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