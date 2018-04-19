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Lei Seca fica mais rigorosa a partir desta quinta-feira

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 17:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 abr 2018 às 17:31
Começam a valer nesta quinta-feira (19) as mudanças no Código de Transito Brasileiro (CTB) que aumentam a punição e diminuem as brechas para motoristas embriagados ou drogados que causarem acidentes com vítimas no trânsito. Sancionada em dezembro passado, a alteração define que motoristas bêbados enquadrados na lei de trânsito por homicídio culposo (sem intenção de matar) cumpram pena de 5 a 8 anos de prisão, além de o direito de dirigir suspenso ou proibido.
Na avaliação do superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willy Lyra, a mudança também deve impactar na maneira na qual motoristas enxergam a impunidade no País. Nesse cenário, ele avalia que a fiscalização e a educação para o trânsito também têm papel fundamental para diminuir a incidência de crimes ao volante.
Antes, a pena por causar acidente com morte era de 2 a 4 anos, o que permitia que o delegado responsável pelo flagrante estipulasse uma fiança, que poderia liberar o motorista imediatamente. Com a elevação da pena, o delegado não pode mais determinar a fiança porque a lei permite isso apenas em crimes com pena máxima de 4 anos. Agora, apenas um juiz poderá decidir pela liberdade ou não do motorista, seja por meio de habeas corpus, pedido de liberdade provisória ou de relaxamento da prisão.
Entrevista - Fabio Botacin - Wilis Lira - 19-04-18.mp3

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