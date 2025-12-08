Lei Seca e motocicletas no alvo da fiscalização do trânsito a partir deste mês

Os órgãos de trânsito vão intensificar as ações integradas de fiscalização e educação para o trânsito a partir deste mês de dezembro em todo o Estado. O foco principal será na fiscalização da Lei Seca e de motocicletas, além de abordagens educativas e de conscientização relacionadas às bicicletas elétricas, autopropelidos e ciclomotores. Representantes de forças de segurança pública e viária integrantes do Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito fizeram a programação das operações "Força pela Vida" a partir dos dados estatísticos de sinistros e mortes no trânsito capixaba. No Espírito Santo, por exemplo, o motociclistas representam mais de 50% dos acidentes fatais de sinistros de trânsito, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, explica como que as operações serão intensificadas. “O que podemos garantir é que a fiscalização estará nas ruas e vamos trabalhar para retirar das vias aqueles que insistem em beber e dirigir, em conduzir sem habilitação e em cometer todas as infrações de trânsito que colocam em risco a vida de todos".
As mortes no trânsito no Espírito Santo continuam superando as ocorrências envolvendo crimes violentos letais intencionais. Segundo dados do Observatório da Segurança Mortes, 914 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito este ano no Espírito Santo contra 758 homicídios registrados no mesmo periodo.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 08-12-25.mp3