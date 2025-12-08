Lei Seca e motocicletas no alvo da fiscalização do trânsito a partir deste mês

Os órgãos de trânsito vão intensificar as ações integradas de fiscalização e educação para o trânsito a partir deste mês de dezembro em todo o Estado. O foco principal será na fiscalização da Lei Seca e de motocicletas, além de abordagens educativas e de conscientização relacionadas às bicicletas elétricas, autopropelidos e ciclomotores. Representantes de forças de segurança pública e viária integrantes do Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito fizeram a programação das operações "Força pela Vida" a partir dos dados estatísticos de sinistros e mortes no trânsito capixaba. No Espírito Santo, por exemplo, o motociclistas representam mais de 50% dos acidentes fatais de sinistros de trânsito, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).