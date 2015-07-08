Lei que restringe acesso ao sal entra em vigor nesta 5ª feira no Estado

Uma lei estadual que proíbe que bares, restaurantes e lanchonetes mantenham saleiros e sachês nas mesas começa a valer a partir desta quinta-feira (09). A intenção é evitar o consumo excessivo de sal. O sal só poderá ser levado à mesa se o cliente pedir. Em caso de descumprimento da lei, os donos dos estabelecimentos serão multados.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, a professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nutricionista, doutora em Fisiologia Cardiovascular e Pós-doutorado em Saúde Coletiva, Maria del Carmen Bisi Molina, destaca que a lei é bem vinda como mais uma estratégia para conter o consumo de sal pelo capixaba. Ela ressalta que o morador de Vitória consome hoje duas vezes mais sal que o recomendado, segundo pesquisa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria del Carmem - 08-07-15

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