Lei que reconhece Santa Teresa como pioneira na imigração italiana gera polêmica

O município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, foi reconhecido pelo governo federal como a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no país. A partir da Lei nº 13.617, de 11 de janeiro de 2018, foi instituído no calendário oficial o dia 26 de junho como a “Data do Reconhecimento do Município de Santa Teresa como Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil”.

Mas desde então o assunto tem ganhado o País e uma polêmica, vinda do Sul, apareceu nesse cenário. Isso porque representantes da comunidade de origem italiana em Santa Catarina defendem que seja anulado o decreto que reconhece Santa Teresa como a pioneira. O historiador Paulo Vendelino Kons, da cidade de Brusque, explica que o decreto presidencial não representa a realidade e existem documentos históricos que comprovam isso. Nesta edição do CBN Cotidiano, o diretor do Arquivo Público do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, e o historiador Paulo Vendelino Kons, fazem a defesa dos seus pontos de vistas sobre o tema. Confira!