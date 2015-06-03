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ENTREVISTA

Lei que proíbe saleiros em restaurantes gera alerta sobre problemas cardiovasculares

Um quarto dos brasileiros sofre de hipertensão, um dos principais problemas de saúde pública no país

Publicado em 02 de Junho de 2015 às 22:49

Publicado em 

02 jun 2015 às 22:49
O governador Paulo Hartung (PMDB) sancionou a lei número 10.369, na segunda-feira passada, que proíbe a exposição de sal de cozinha em bares, restaurantes, lanchonetes, pizzaria ou quaisquer outros estabelecimentos que comercializem alimentos no Espírito Santo. Na prática, os estabelecimentos comerciais estão proibidos de manter saleiros ou sachês de sal em cima de mesas e balcão. O sal só poderá ser levado à mesa se o cliente pedir.A lei começa a valer a partir do mês que vem, e em caso de descumprimento, os donos dos estabelecimentos serão multados em mais de R$ 1,3 mil. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o cardiologista Nabih Amin fala sobre os riscos do alto consumo de sal e os efeitos ao longo dos anos. Ele destaca que a população deve estar atenta aos problemas cardiovasculares pois cerca de um quarto dos brasileiros sofre de hipertensão, um dos principais problemas de saúde pública no país. 
Entrevista - Fábio Botacin - Dr Nabi - 02-06-15

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