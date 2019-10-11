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Lei proíbe copo plástico no comércio do ES; indústria tem preocupação

Participam da conversa o deputado estadual que propôs a nova lei e o presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 21:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 out 2019 às 21:15
Copinho de plástico: lei proíbe distribuição no comércio do ES Crédito: Reprodução
Um projeto de lei (PL) foi aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa, nesta semana, que proíbe restaurantes, bares, ambulantes e similares de utilizarem copos plásticos descartáveis. Agora, o PL 26/2019 segue para sanção do governador do Estado, que também pode vetar o texto. A autoria é do deputado estadual Dr. Emílio Mameri (PSDB). O texto diz que tais produtos deverão ser substituídos por outros biodegradáveis, oxibiodegradáveis ou de uso permanente. Os estabelecimentos terão 180 dias para se adequar à nova lei a partir da sanção, e prevê multa de cerca de R$ 3,5 mil para quem descumpri-la, dobrada em caso de reincidência. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Mameri diz que, diariamente cerca de 720 milhões destes copos são consumidos no Brasil, o equivalente a 1,5 mil toneladas.
O assunto, por sua vez, despertou polêmica. O Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (Sindiplast-ES) manifesta preocupação com a decisão. Para o Sindicato, a cooperação para implementar uma cadeia reversa (coleta e reciclagem), e não a proibição do uso do plástico, é o caminho para o desenvolvimento sustentável, igualmente à educação ambiental e ao incentivo à indústria de reciclagem. Quem também participa da conversa é Jackley Maifredo, Presidente do Sindiplast-ES.
Ouça o debate:
Entrevista Deputado Emilio Mameri e Jackley Maifredi - 10-10-19

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