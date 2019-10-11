Lei proíbe copo plástico no comércio do ES; indústria tem preocupação

Um projeto de lei (PL) foi aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa, nesta semana, que proíbe restaurantes, bares, ambulantes e similares de utilizarem copos plásticos descartáveis. Agora, o PL 26/2019 segue para sanção do governador do Estado, que também pode vetar o texto. A autoria é do deputado estadual Dr. Emílio Mameri (PSDB). O texto diz que tais produtos deverão ser substituídos por outros biodegradáveis, oxibiodegradáveis ou de uso permanente. Os estabelecimentos terão 180 dias para se adequar à nova lei a partir da sanção, e prevê multa de cerca de R$ 3,5 mil para quem descumpri-la, dobrada em caso de reincidência. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Mameri diz que, diariamente cerca de 720 milhões destes copos são consumidos no Brasil, o equivalente a 1,5 mil toneladas.