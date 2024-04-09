Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Lei para combater racismo em estádios e arenas esportivas é sancionada no ES
Esporte

Lei para combater racismo em estádios e arenas esportivas é sancionada no ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 abr 2024 às 10:50
Estádio Kléber Andrade
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Crédito: Vitor Jubini
O governo do Estado sancionou, no último dia 28, a Lei Nº 12.067, que institui a "Política Estadual de Combate ao Racismo nos estádios e arenas esportivas do Espírito Santo". A lei, segundo o Executivo estadual, tem como objetivo prevenir e combater atos de injúria racial e discriminação no âmbito do esporte, assegurando a todos os torcedores o direito de frequentar os estádios e arenas esportivas com segurança e respeito. "A lei estabelece punições para os atos racistas de forma exemplar, para que sirva como um desestímulo a esse tipo de comportamento", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Nunes - 09-04-24
A Política Estadual de Combate ao Racismo prevê diversas medidas, como a criação e ampla divulgação de medidas de acolhimento e auxílio às vítimas de racismo. Também se torna facultativo o encerramento da partida em caso de racismo praticado por um grupo de pessoas ou em caso de reincidência de reconhecida manifestação de conduta racista, sem prejuízo das sanções previstas no regulamento da competição e da legislação desportiva.
A lei também institui o Protocolo de Combate ao Racismo, que permite que qualquer cidadão informe a qualquer autoridade presente no estádio sobre um caso de racismo. Assim, são consideradas autoridades os policiais militares, bombeiros, guardas ou qualquer funcionário da segurança do estádio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados