Lei para combater racismo em estádios e arenas esportivas é sancionada no ES

O governo do Estado sancionou, no último dia 28, a Lei Nº 12.067, que institui a "Política Estadual de Combate ao Racismo nos estádios e arenas esportivas do Espírito Santo". A lei, segundo o Executivo estadual, tem como objetivo prevenir e combater atos de injúria racial e discriminação no âmbito do esporte, assegurando a todos os torcedores o direito de frequentar os estádios e arenas esportivas com segurança e respeito. "A lei estabelece punições para os atos racistas de forma exemplar, para que sirva como um desestímulo a esse tipo de comportamento", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Carlos Nunes - 09-04-24
A Política Estadual de Combate ao Racismo prevê diversas medidas, como a criação e ampla divulgação de medidas de acolhimento e auxílio às vítimas de racismo. Também se torna facultativo o encerramento da partida em caso de racismo praticado por um grupo de pessoas ou em caso de reincidência de reconhecida manifestação de conduta racista, sem prejuízo das sanções previstas no regulamento da competição e da legislação desportiva.
A lei também institui o Protocolo de Combate ao Racismo, que permite que qualquer cidadão informe a qualquer autoridade presente no estádio sobre um caso de racismo. Assim, são consideradas autoridades os policiais militares, bombeiros, guardas ou qualquer funcionário da segurança do estádio.