Lei para combater racismo em estádios e arenas esportivas é sancionada no ES

O governo do Estado sancionou, no último dia 28, a Lei Nº 12.067, que institui a "Política Estadual de Combate ao Racismo nos estádios e arenas esportivas do Espírito Santo". A lei, segundo o Executivo estadual, tem como objetivo prevenir e combater atos de injúria racial e discriminação no âmbito do esporte, assegurando a todos os torcedores o direito de frequentar os estádios e arenas esportivas com segurança e respeito. "A lei estabelece punições para os atos racistas de forma exemplar, para que sirva como um desestímulo a esse tipo de comportamento", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!