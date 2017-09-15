Lei não prevê retenção de caminhão com infrações acumuladas

Um caminhão com 24 multas somente em rodovias federais e um condutor com 11 penalidades desde 2015. Como podem veículo e motorista ainda estarem circulando? É a legislação brasileira que não prevê retenção para vários tipos de ocorrências em estradas, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda. Esses são os dados de notificações do caminhão responsável pelo acidente do último domingo na BR 101 e do condutor. O acidente resultou na morte de 11 pessoas.