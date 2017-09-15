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Lei não prevê retenção de caminhão com infrações acumuladas

Ouça a explicação do inspetor da PRF, Macedo Miranda

Publicado em 15 de Setembro de 2017 às 13:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2017 às 13:37
Um caminhão com 24 multas somente em rodovias federais e um condutor com 11 penalidades desde 2015. Como podem veículo e motorista ainda estarem circulando? É a legislação brasileira que não prevê retenção para vários tipos de ocorrências em estradas, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda. Esses são os dados de notificações do caminhão responsável pelo acidente do último domingo na BR 101 e do condutor. O acidente resultou na morte de 11 pessoas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Insp Macedo Miranda - 15-09-17

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