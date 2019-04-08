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DIREITO DO CONSUMIDOR

"Lei Não Importune" já conta com mais de 50 mil telefones no ES

O cadastro foi feito por mais de 30 mil pessoas que pediram o bloqueio das ligações de telemarketing. Saiba como fazer o cadastro

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2019 às 11:20
Motivado pela participação dos ouvintes, nesta edição do CBN Vitória a gente traz detalhes sobre o funcionamento da “Lei Não Importune”. A Lei Estadual nº 9.176/2009 - cuja implantação ocorreu em 2010 - tem o objetivo de impedir que as empresas de telemarketing efetuem ligações telefônicas aos números inscritos para vender produtos e serviços. Dados do Procon do Estado apontam que, no Espírito Santo, 30.043 pessoas já pediram o bloqueio das ligações de telemarketing no site da instituição totalizando 53.142 telefones cadastrados.
De acordo com a legislação, após trinta dias do ingresso do consumidor no cadastro, as empresas prestadoras de serviço de telemarketing não poderão fazer ligações para as pessoas inscritas. Se isso acontecer, o consumidor poderá formular uma reclamação junto ao Procon-ES devendo informar a data e hora da ligação, o nome da empresa, e se possível, o nome do operador e número do telefone que originou a ligação.
Caso haja o descumprimento da Lei, as empresas poderão sofrer sanções administrativas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Em 2018, foram aplicadas R$ 326.874,39 em multas. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor jurídico interino do Procon-ES, André Marques, detalha o funcionamento da Lei. Confira!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Marques - 08-04-19

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