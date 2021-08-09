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Análise da procuradora:

Lei Maria da Penha completa 15 anos tirando o tapete que esconde a violência contra a mulher

A entrevistada é a procuradora de Justiça Catarina Gazele, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 ago 2021 às 17:25
Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, fez 15 anos
Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, fez 15 anos Crédito: Pixabay
No último sábado (7), a Lei Nº 11.340, popularmente conhecida como "Lei Maria da Penha", completou 15 anos. A legislação criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil e é considerada uma das três melhores no mundo pelas Nações Unidas (ONU) - prevê mecanismos inovadores, como medidas protetivas, ações de prevenção, suporte às mulheres e grupos reflexivos para homens. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a procuradora de Justiça Catarina Gazele, do Ministério Público Estadual (MPES), professora de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Espírito Santo (ABMCJ-ES), analisa os últimos 15 anos, desde que a lei foi sancionada. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Catarina Cecin Gazele - 09/08/2021

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