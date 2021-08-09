Lei Maria da Penha completa 15 anos tirando o tapete que esconde a violência contra a mulher

No último sábado (7), a Lei Nº 11.340, popularmente conhecida como "Lei Maria da Penha", completou 15 anos. A legislação criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil e é considerada uma das três melhores no mundo pelas Nações Unidas (ONU) - prevê mecanismos inovadores, como medidas protetivas, ações de prevenção, suporte às mulheres e grupos reflexivos para homens. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a procuradora de Justiça Catarina Gazele, do Ministério Público Estadual (MPES), professora de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Espírito Santo (ABMCJ-ES), analisa os últimos 15 anos, desde que a lei foi sancionada. Ouça: