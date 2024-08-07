Lei Maria da Penha: 18 anos de violência contra a legislação e as mulheres

No ano em que completa a maioridade, a Lei Maria da Penha ainda é alvo de violência, assim como as mulheres que ela tenta proteger. Até mesmo a vítima que deu nome a legislação — Maria da Penha Maia Fernandes — foi incluída em um programa de proteção após receber ameaças de grupos extremistas que se reúnem em comunidades digitais para disseminar o ódio às mulheres. Não tem sido diferente com centenas de mulheres que vivem no Espírito Santo, algumas delas alvo do ponto máximo da violência, o feminicídio.