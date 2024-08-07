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Justiça, Segurança e Cidadania

Lei Maria da Penha: 18 anos de violência contra a legislação e as mulheres

Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 12:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

07 ago 2024 às 12:08
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio, Crédito: Shutterstock
No ano em que completa a maioridade, a Lei Maria da Penha ainda é alvo de violência, assim como as mulheres que ela tenta proteger. Até mesmo a vítima que deu nome a legislação — Maria da Penha Maia Fernandes — foi incluída em um programa de proteção após receber ameaças de grupos extremistas que se reúnem em comunidades digitais para disseminar o ódio às mulheres. Não tem sido diferente com centenas de mulheres que vivem no Espírito Santo, algumas delas alvo do ponto máximo da violência, o feminicídio. 
Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, relativos ao ano passado, revelam um cenário assustador em relação ao Espírito Santo. Como a comentarista Vilmara Fernandes já revelou, se todos os ataques sofridos pelas mulheres diariamente fossem somados, equivaleria a população de três cidades do Espírito Santo. É como se todos que vivem nestas localidades tivessem sido alvo da brutalidade daqueles com quem compartilham a vida.
Justiça Segurança e Cidadania - 07-08-24

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