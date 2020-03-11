Lei do Minuto Seguinte: saiba como ela protege vítima de violência

Em vigor desde 2013, a chamada Lei 12.845 garante atendimento integral e emergencial no Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de estupro.
A lei determina que cabe a todos os hospitais integrantes do SUS prestar atendimento humanizado e imediato às pessoas que os procurem relatando ter sido alvo de qualquer ato sexual não consentido, independentemente da apresentação de boletim de ocorrência ou de outros documentos que comprovem o abuso sofrido.
Em entrevista nesta quarta-feira (11) à rádio CBN Vitória, o procurador do Ministério Público Federal, Pedro Machado, conta que há dois anos, uma campanha do MPF tenta ampliar a divulgação desta lei e fazer com que cada vez mais pessoas tenham conhecimento dos seus direitos. Com bases em dados do Instituto de Pesquisa Avançada (Ipea), de 2017, um estupro aconteceu a cada minuto no Brasil!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Machado - 11-03-20