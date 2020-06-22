Lei do desconto em escolas no ES é promulgada e gera discussão

A lei que prevê a fixação de desconto nas mensalidades das instituições privadas de ensino durante a pandemia do novo coronavírus, foi promulgada na tarde desta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A regra geral prevê que os estabelecimentos de ensino da rede privada devem conceder uma redução de 30% no valor das mensalidades, mas ela pode variar para mais ou para menos de acordo com fatores como o porte, tipo da instituição e a receita anual bruta. O Sindicato das Empresas Particulares do Estado do Espírito Santo (Sinepe), entretanto, critica o texto final da lei, que começa a valer nesta terça-feira (23). O superintendente do Sinepe, Geraldo Diório, conversou com o CBN Cotidiano e destaca que as instituições usarão o meio jurídico para questionar a nova norma. Ouça!