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vai parar na justiça

Lei do desconto em escolas no ES é promulgada e gera discussão

Lei passa a valer amanhã (23); Sindicato das Empresas Particulares do Estado do Espírito Santo avalia que setor será prejudicado

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:18
 
Na Assembleia Legislativa já existe praticamente uma solicitação de homenagem para cada um dos 365 dias do ano Crédito: Marcelo Prest
A lei que prevê a fixação de desconto nas mensalidades das instituições privadas de ensino durante a pandemia do novo coronavírus, foi promulgada na tarde desta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A regra geral prevê que os estabelecimentos de ensino da rede privada devem conceder uma redução de 30% no valor das mensalidades, mas ela pode variar para mais ou para menos de acordo com fatores como o porte, tipo da instituição e a receita anual bruta. O Sindicato das Empresas Particulares do Estado do Espírito Santo (Sinepe), entretanto, critica o texto final da lei, que começa a valer nesta terça-feira (23). O superintendente do Sinepe, Geraldo Diório, conversou com o CBN Cotidiano e destaca que as instituições usarão o meio jurídico para questionar a nova norma. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Geraldo Diório - 22-06-20
O responsável pelo projeto de lei original na Ales, deputado estadual Hudson Leal (Republicanos), também foi entrevistado da CBN nesta segunda (22). Ele apontou que, segundo a lei, as mensalidades que tiverem sido pagas pelos consumidores no período do surto do novo coronavírus, sem a aplicação do percentual de redução constante na legislação, deverão ser objeto de compensação sobre os valores das próximas mensalidades ou, a critério do consumidor, objeto de ressarcimento, na mesma modalidade de pagamento efetuada. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Hudson Leal - 22-06-20
 

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