Lei do Cadastro Positivo é sancionada; entenda o que muda

Acontece, nesta tarde de segunda-feira (08), a sanção presidencial da lei que altera regras do “cadastro positivo”. A proposta aprovada no Congresso autorizou incluir consumidores em bancos de dados de "bons pagadores" sem autorização prévia. O cadastro positivo existe desde 2011 e é um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores (pessoas físicas e jurídicas), com pontuações para quem mantém as contas em dia.

Com a nova lei, todos os consumidores brasileiros que possuem CPF ativo e empresas inscritas no CNPJ passam a fazer parte automaticamente do cadastro. A medida, segundo as instituições financeiras, irá abrir novos caminhos para reduzir os juros e facilitar a concessão de crédito. Para Geraldo Calenzani, gerente de negócios da CDL Vitória, a aprovação do cadastro positivo é importante para que o consumidor consiga aumentar o chamado ‘score’ e consiga ser aprovado em uma análise financeira. O motivo?

“Principalmente porque o cadastro positivo avaliará os registros positivos do consumidor, como os pagamentos que são feitos em dia e não somente as condições negativos, como o atraso de pagamentos como é avaliado atualmente”, explica.

Sobre as críticas dos institutos de defesa do consumidor sobre os dados que serão abertos, Calenzani afirma que os dados disponíveis serão somente sobre os registros de compras. Além disso, ele acredita que o cadastro não gerará independência porque as instituições financeiras terão mais detalhes sobre o consumidor e, assim, oferecer um serviço que não tenha risco. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha o tema. Confira!