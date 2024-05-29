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Economia

Lei define critérios especiais de fiscalização para devedores contumazes

Em entrevista, o gerente fiscal da Sefaz, Lucas Calvi, fala sobre o assunto

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2024 às 10:51
SEFAZ
Sede da Secretaria Estadual da Fazenda do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) regulamentou a identificação dos contribuintes que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações tributárias, os chamados “devedores contumazes”, e estabeleceu critérios específicos de fiscalização para esses casos. A Lei nº 12.124, publicada nesta terça-feira (28), no Diário Oficial do Estado, estabelece que serão considerados devedores contumazes os contribuintes que deixarem de recolher, no todo ou em parte, imposto relativo a seis períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no período dos últimos 12 meses, em valor superior ao fixado em futura regulamentação; ou que tenham débitos tributários inscritos em Dívida Ativa, em valores acima dos definidos em futura regulamentação. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente fiscal da Sefaz, Lucas Calvi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lucas Calvi - 29-05-24.mp3

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