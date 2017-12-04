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COMBATE À CORRUPÇÃO

Lei de Acesso à Informação tem mais poder que a LRF, avalia jurista

A lei é de 2011 e regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 dez 2017 às 11:30
Não é de hoje que os debates em torno da importância da transparência nos diversos órgãos públicos chama a atenção. Afinal, em tempos nos quais os debates em torno sobre corrupção e escândalos variados ganham força  e marcam o noticiário, as discussões em torno da transparência tornam-se fundamentais. Um avanço, por exemplo, foi a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.
 
Nesta segunda-feira (4), às 18h30, o advogado e coordenador da coletânea “Ouvidorias de Justiça, Transparência e Lei de Acesso à Informação”, Luiz Cláudio Allemand, lança a publicação que traz em destaque, justamente, a importância dos avanços da Lei de Acesso à Informação. Em entrevista à CBN Vitória, o jurista destaca que a Lei de Acesso é mais impactante do que a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cláudio Allemand - 04-12-17

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