Lei de Acesso à Informação tem mais poder que a LRF, avalia jurista

Não é de hoje que os debates em torno da importância da transparência nos diversos órgãos públicos chama a atenção. Afinal, em tempos nos quais os debates em torno sobre corrupção e escândalos variados ganham força e marcam o noticiário, as discussões em torno da transparência tornam-se fundamentais. Um avanço, por exemplo, foi a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.