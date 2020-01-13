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SEGURANÇA

Lei de Abuso de Autoridade: especialista traz detalhes da legislação

A CBN Vitória conversou com o coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário Nacional de Segurança Pública

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:49

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:49
A nova Lei de Abuso de Autoridade - nº 13.869/2019 - entrou em vigor no último dia 3 de janeiro e tem como alvo a conduta de agente públicos - incluídos, portanto, promotores de Justiça, juízes, policiais militares e civis. Para que haja punição de algum agente público, no entanto, é preciso ficar provado que ele agiu com intenção de fazer a coisa errada. O artigo 1º deixa claro: "As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal". Sobre esse assunto, a CBN Vitória conversou com o coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário Nacional de Segurança Pública.
Entrevista - Patricia Vallim - José Vicente da Silva Filho - 13-01-20
No Espírito Santo, por exemplo, a Polícia Militar divulgou uma cartilha com orientações. Já a Polícia Civil baixou uma circular. Membros do Ministério Público e do Judiciário articularam-se para que o texto não fosse aprovado pelo Congresso Nacional e depois pelo veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Alguns artigos foram barrados, mas a lei acabou sancionada. Confira!
 

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