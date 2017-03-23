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ENTREVISTA

Lei da terceirização também modifica duração do trabalho temporário

Publicado em 23 de Março de 2017 às 20:04

Publicado em 

23 mar 2017 às 20:04
A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções o texto-base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade.
Os principais pontos do projeto são os seguintes:
A terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa. Por exemplo: uma escola poderá terceirizar faxineiros (atividade-meio) e professores (atividade-fim).
A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores.
A empresa contratante deverá garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados.
O tempo de duração do trabalho temporário passa de até três meses para até 180 dias, consecutivos ou não.
Após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar três meses.
A oposição apresentou seis destaques (proposições para modificar pontos do texto), todos rejeitados. Com isso, o projeto seguirá para sanção presidencial.
Para entendermos um pouco mais sobre o assunto convidamos o professor e advogado trabalhista, Carlos Eduardo Amaral de Souza, para explicar o projeto. Acompanhe:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Eduardo Amaral - 23-03-17.mp3

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