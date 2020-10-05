Lei Aldir Blanc: cadastramento para auxílio começa nesta segunda

A partir desta segunda-feira (5), trabalhadores da cultura e espaços culturais do Espírito Santo que foram afetados pela crise do novo coronavírus poderão se cadastrar pela internet em formulário do governo do Estado para serem beneficiados por meio da Lei Aldir Blanc. A Lei prevê assistência financeira emergencial destinada ao setor cultural, garantindo auxílio aos trabalhadores afetados pela crise, além de políticas de fomento. O cadastramento acontece de forma online. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda (05), o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, detalha o assunto. A previsão, segundo o governo do Estado, é de que a lei beneficie até sete mil pessoas com renda básica emergencial.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Noronha - 05-10-20

Saiba mais sobre a Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial a artistas

Quais serão os valores do auxílio?

A lei garante um auxílio emergencial a trabalhadores da cultura e espaços culturais, neste momento de crise causado pela pandemia da Covid-19. Uma renda emergencial no valor R$ 600, por pessoa, durante três meses, além de um subsídio mensal para espaços culturais que varia de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Quais trabalhadores da cultura podem receber o auxílio?

Todo e qualquer trabalhador da cultura que não esteja recebendo o Auxílio Emergencial da Caixa Econômica ou outro tipo de benefício e que comprove atuação nos últimos 24 meses, pelo menos, na área da cultura. Cabem nessa definição: artistas, cantores, atores, produtores, técnicos de casa de espetáculos, agentes da cultura popular, curadores, oficineiros, professores e instrutores de arte e cultura, entre outros trabalhadores da cadeia produtiva da cultura.

Quais tipos de espaços culturais podem receber o auxílio?

Espaços culturais privados, tais como teatros independentes; escolas de artes em geral; circos; livrarias, editoras e sebos, centros culturais; museus comunitários; pontos e pontões de cultura; espaços de comunidades indígenas ou quilombolas; bibliotecas comunitárias, centros artísticos e culturais afrodescendentes; espaços de povos e comunidades tradicionais; estúdio de fotografia, festas tradicionais, estúdios de música, produtoras de audiovisual etc.

O que devo comprovar para ter acesso ao auxílio?

- Atuação social ou profissional na área artística por pelo menos dois anos;

- Não ter emprego formal ativo;

- Não ser titular de benefício de auxílio emergencial federal, previdenciário ou assistencial;

- Não receber seguro-desemprego ou valores de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família.

- A Secretaria da Cultura organizou um cadastro único, integrado com os municípios, por meio de plataforma on-line. Desde maio deste ano, a Secult vem capacitando secretarias municipais de Cultura para garantir o bom funcionamento e a capilaridade da Lei no Espírito Santo