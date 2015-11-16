Legislação traz insegurança jurídica para proprietários de terreno de marinha

A Medida Provisória 691, editada em agosto último e que está em análise pelo Congresso, permite o governo ofertar áreas de terreno de marinha para o mercado. Os mais prejudicados pela iniciativa são os donos de imóveis que vivem sob o regime de ocupação, quando, mesmo tendo pago pelo terreno, têm apenas uma “autorização” para utilizar a área. A União é dona de 100% do bem.

Para se livrar dessas amarras, o contribuinte precisará adquirí-lo, novamente, dessa vez, em definitivo, numa operação normal de compra de imóveis. A MP não esclarece as consequências de quem não aceitar a transação, mas legislações antigas, como a Lei 9636/1998, afirmam que a União pode reivindicar a posse do bem quando quiser.

Segundo especialistas, a MP junto com as leis existentes dão autorização ao governo para transferir os direitos do terreno de marinha, inclusive, com as benfeitorias a qualquer um com dinheiro para pagar. Isso significa que se não aceitar negociar com a União, o dono pode perder a propriedade.

Mas há problemas maiores, destaca o advogado tributarista, Guido Cortês, que apontam que a legislação, na forma como está, traz insegurança jurídica para os proprietários deste tipo de terreno. Um dos motivos de preocupação é o que acontece com quem recusar a compra. “Há riscos. O terreno pode ser levado a um fundo de investimento, que pode vendê-lo”, explica ao se referir a um dos artigos que estabelece que a União pode integralizar cotas de fundos com os imóveis que possui.